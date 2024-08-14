Можно ли очно учиться одновременно в двух вузах

Многие молодые люди стремятся получить максимальное количество знаний и навыков, поэтому вопрос о возможности одновременного обучения в двух заведениях высшего образования актуален. Рассмотрим подробнее, можно ли объединять две дневные формы обучения в Украине в 2024 году. Об этом пишет "Факты".

Что такое дневная форма обучения?

Дневная форма обучения подразумевает полное погружение в образовательный процесс. Студенты посещают лекции, практические занятия и лабораторные работы по расписанию, что предполагает значительные временные расходы.

Можно ли учиться на двухдневных формах одновременно?

Да, законодательство Украины позволяет студентам получать два высших образования одновременно, но с некоторыми ограничениями:

Одно образование за бюджетные средства:

Получить два высших образования за счет государственного бюджета невозможно. То есть одно образование вы можете получать по государственному заказу (на бюджете), а второе – на контрактной основе.

Различные ступени высшего образования:

Вы можете одновременно учиться на бакалавра в одном заведении и на магистра в другом.

Различные формы обучения:

Вы можете совмещать дневную форму обучения с другими формами (заочной, дистанционной).

Напомним, в Украине могут сократить декретный отпуск.

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