В Україні можуть скоротити декретну відпустку: про що йдеться

В Україні наразі варто зосередитись не на підвищенні народжуваності, а на створенні умов для жінок, які б дозволили їм гармонійно поєднувати професійну діяльність та сімейне життя. Це матиме позитивний вплив як на економічне становище українок, так і на демографічну ситуацію в країні.

Таку думку висловила Елла Лібанова, очільниця Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України, в інтерв'ю для "Главком".

"Наразі нашим пріоритетом має бути не стільки підвищення народжуваності, скільки покращення якості життя сімей з дітьми," - наголосила Лібанова.

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Вона звернула увагу на дослідження Клаудії Гольдін, лауреатки Нобелівської премії з економіки 2023 року та професорки Гарвардського університету. Гольдін довела, що для підвищення заробітків жінок ключовими є не гендерні квоти, а створення умов для балансу між роботою та сімейними обов'язками. Це може включати гнучкий графік, можливість віддаленої роботи та розвинену систему догляду за дітьми.

Лібанова рекомендує українському уряду зосередитись на розвитку мережі дошкільних закладів, зокрема для дітей від одного року. "Свого часу ми, замість покращення якості догляду за дітьми в таких закладах, просто їх закрили. Вирішили, що краще матері сидіти вдома до трьох років. Однак це призводить до того, що жінка з хорошою освітою та амбіціями втрачає професійні навички за три роки. Як наслідок, вона багато разів подумає, перш ніж народжувати другу дитину, бо це означатиме ще три роки перерви," - пояснила директорка Інституту.

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