В Украине могут сократить декретный отпуск: о чем идет речь

В Украине стоит сосредоточиться не на повышении рождаемости, а на создании условий для женщин, которые позволили бы им гармонично сочетать профессиональную деятельность и семейную жизнь. Это окажет положительное влияние как на экономическое положение украинок, так и на демографическую ситуацию в стране.

Такое мнение высказала Элла Либанова, глава Института демографии и социальных исследований НАН Украины, в интервью для " Главкома ".

"В настоящее время нашим приоритетом должно быть не столько повышение рождаемости, сколько улучшение качества жизни семей с детьми", - подчеркнула Либанова.

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Она обратила внимание на исследования Клаудии Гольдин, лауреатки Нобелевской премии по экономике 2023 и профессора Гарвардского университета. Гольдин доказала, что для повышения заработков женщин ключевые не гендерные квоты, а создание условий для баланса между работой и семейными обязанностями. Это может включать гибкий график, возможность удаленной работы и развитую систему ухода за детьми.

Либанова рекомендует украинскому правительству сосредоточиться на развитии сети дошкольных учреждений, в частности, для детей от одного года. "В свое время мы вместо улучшения качества ухода за детьми в таких заведениях просто их закрыли. Решили, что лучше матери сидеть дома до трех лет. Однако это приводит к тому, что женщина с хорошим образованием и амбициями теряет профессиональные навыки за три года. Как следствие, она много раз подумает, прежде чем рожать второго ребенка, потому что это будет означать еще три года перерыва, - объяснила директор Института.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, изменится ли размер минимальной пенсии в Украине с 1 августа.

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