Можно ли оставлять ноутбук подключенным к розетке, когда за ним не работают

Почему нельзя оставлять ноутбук включенным в розетку постоянно

Владельцы ноутбуков часто задумываются над вопросом, который стоит держать подключенными к электросети или работать от батареи. На этот вопрос нет однозначного ответа, но следует учесть несколько ключевых аспектов.

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Вообще, держать ноутбук подключенным к сети безопасно, поскольку современные аккумуляторы имеют механизмы защиты от перезарядки. Рекомендуется периодически отключать от сети и соблюдать оптимальный уровень заряда. Также полезно выполнять циклы полного разряда и заряда для точной калибровки батареи. Об этом пишет издание NV.

Тип аккумулятора: В современных ноутбуках используются литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы. Они практически одинаково функционируют и нуждаются в постоянном потоке электронов для сохранения своей исправности. Перезарядка аккумулятора: Важной характеристикой является то, что литий-ионные аккумуляторы не подвергаются опасности перезарядки, когда ноутбук оставляют подключенным к сети. После достижения 100% заряда зарядка прекращается, а начинается только при определенном уровне разряда. Оптимальный заряд аккумулятора: Для продолжительной жизни аккумулятора лучше всего держать его заряд на уровне 70-80%. С этой целью можно периодически отключать ноутбук от сети, когда батарея полностью заряжена, и подключать снова, когда уровень заряда падает до 50%. Полный разряд аккумулятора: Глубокий разряд аккумулятора может повредить его. Поэтому важно избегать полного разряда на длительный период, чтобы предотвратить глубокий разряд, который может стать роковым для аккумулятора. Перегрев: ноутбуки не выдерживают чрезмерного нагрева. Важно отслеживать температуру устройства и обеспечить надлежащую вентиляцию. Если ноутбук нагревается, можно извлечь аккумулятор и работать от электросети.

Напомним, ранее мы писали о том, нужно ли выключать ноутбук после использования.

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