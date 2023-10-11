Можно ли отказаться от внеочередного прохождения ВЛК по повестке

Почему могут вызвать на обследование ВЛК вне очереди и можно ли отказаться

В Украине законодательство устанавливает четкие сроки, когда мужчинам и женщинам нужно пройти военно-врачебную комиссию. Однако существуют случаи, когда Территориальные Центры Комплектования (ТЦК) могут выдавать повестки на Военно-Врачебную Комиссию (ВЛК) вне очереди, даже если человек недавно прошел медицинское обследование.

Юристы предоставили объяснения этой процедуры и возможностей отказаться от внеочередного обследования, если вы получили повестку о необходимости прохождения ВЛК.

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Обязательность прохождения ВЛК

Закон устанавливает, что военнообязанные должны пройти ВЛК пять лет спустя после постановки на военный учет. В случае мобилизационных мер Постановление ВЛК действует в течение 12 месяцев, что означает, что военнообязанный может быть вызван для прохождения ВЛК в течение этого периода.

С 1 октября 2023 г. эта обязательность также распространяется на женщин медицинских специальностей и всех женщин-военнообязанных, которые находятся на учете в запасе. Военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся в запасе из-за состояния здоровья, оцениваются как пригодные или ограниченно пригодные и могут быть мобилизованы.

Процедура прохождения ВЛК

Процедура прохождения ВЛК включает ряд обязательных анализов и исследований, включая общий анализ крови и мочи, анализ крови на антитела (ВИЧ, гепатит B, гепатит C), определение группы крови и резус-фактора, рентгенологическое обследование. Людям старше 40 лет также могут проводить измерение внутриглазного давления и исследования крови на сахар.

Если при общих анализах выявляются плохие показатели, могут быть назначены дополнительные обследования. Военнообязанные во время прохождения ВЛК должны предоставить свою медицинскую карточку и выписки из медицинской документации по перенесенным заболеваниям.

Отказ от внеочередной ВЛК

Законодательство не предусматривает возможности отказаться от внеочередного обследования в ТЦК и получение повестки на ВЛК является обязанностью военнообязанного. Отказ от прохождения ВЛК рассматривается как административное правонарушение, за которое может быть начислен штраф. Поэтому важно своевременно и ответственно выполнять требования по ВЛК, поскольку здоровье и пригодность военнообязанного оцениваются с учетом объективных медицинских данных и отсутствия нарушений функций организма.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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