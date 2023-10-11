Чи можна відмовитися від позачергового проходження ВЛК за повісткою

В Україні законодавство встановлює чіткі строки, коли чоловікам та жінкам потрібно пройти військово-лікарську комісію. Проте існують випадки, коли Територіальні Центри Комплектування (ТЦК) можуть видавати повістки на Військово-Лікарську Комісію (ВЛК) позачергово, навіть якщо людина нещодавно пройшла медичне обстеження.

Юристи надали пояснення щодо цієї процедури та можливостей відмовитися від позачергового обстеження, якщо ви отримали повістку про необхідність проходження ВЛК.

Читайте також: У ТЦК пояснили, кому варто чекати мобілізації

Обов'язковість проходження ВЛК

Закон встановлює, що військовозобов'язані мають пройти ВЛК через п'ять років після постановки на військовий облік. У разі мобілізаційних заходів Постанова ВЛК діє протягом 12 місяців, що означає, що військовозобов'язаний може бути викликаний для проходження ВЛК протягом цього періоду.

З 1 жовтня 2023 року ця обов'язковість також поширюється на жінок медичних спеціальностей та усіх жінок-військовозобов'язаних, які знаходяться на обліку в запасі. Військовозобов'язані віком від 18 до 60 років, які перебувають в запасі через стан здоров'я, оцінюються як придатні або обмежено придатні, і можуть бути мобілізовані.

Процедура проходження ВЛК

Процедура проходження ВЛК включає у себе ряд обов'язкових аналізів та досліджень, включаючи загальний аналіз крові та сечі, аналіз крові на антитіла (ВІЛ, гепатит B, гепатит C), визначення групи крові та резус-фактора, рентгенологічне обстеження. Людям, які мають більше 40 років, також можуть проводити вимір внутрішньоочного тиску та дослідження крові на цукор.

Якщо під час загальних аналізів виявляються погані показники, можуть бути призначені додаткові обстеження. Військовозобов'язані під час проходження ВЛК повинні надати свою медичну картку та виписки з медичної документації щодо перенесених захворювань.

Відмова від позачергової ВЛК

Законодавство не передбачає можливості відмовитися від позачергового обстеження в ТЦК, і отримання повістки на ВЛК є обов'язком військовозобов'язаного. Відмова від проходження ВЛК розглядається як адміністративне правопорушення, за яке може бути нарахований штраф. Тому важливо вчасно та відповідально виконувати вимоги щодо ВЛК, оскільки здоров'я і придатність військовозобов'язаного оцінюються з урахуванням об'єктивних медичних даних та відсутності порушень функцій організму.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!