Можно ли подать заявление на отсрочку без визита в ТЦК: ответ юриста

Военнообязанные граждане Украины обязаны лично явиться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), чтобы подать заявление на отсрочку, имея при себе военно-учетный документ. Военнообязанный должен лично прийти в ТЦК и СП для подачи заявления на отсрочку. Никакие альтернативные варианты, включая отправку документов по почте, законом не предусмотрены.

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Полтавский областной ТЦК и СП в Facebook обратил внимание на то, что ранее формулировка в статье 58 Постановления Кабмина №560 вызвала споры среди адвокатов. Они отмечали, что в нем не было четкого требования к личному присутствию при подаче заявления. Однако с 16 января 2025 вступили в силу изменения, которые дополнили эту норму: теперь военно-учетный документ необходимо предъявить непосредственно при подаче заявления.

Напомним, ранее мы рассказывали, что часть УБД может лишиться льгот в 2025 году.

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