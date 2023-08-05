Можно ли покупать детскую одежду в секонд-хенде: Как отстирать ношенные вещи

Секонд-хенды стали популярным местом, чтобы найти хорошие детские вещи, но прежде чем одежда окажется на вашем ребенке, нужно его правильно очистить.

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Педиатры отмечают, что очищение детских вещей после покупки в секонд-хенде обязательно, ведь товары там обрабатываются специальным дезинфектором, который может содержать опасные вещества, такие как формальдегид. Это вещество хорошо борется с бактериями, но контакт с ним может повлечь за собой раздражение кожи, сыпь, зуд и аллергические реакции, особенно у детей, пишет УНИАН.

Чтобы удалить следы дезинфектора и неприятный запах из одежды, опытные хозяйки советуют воспользоваться эффективным методом. Вам понадобится медицинский нашатырный спирт. Вот как правильно его использовать:

Приготовьте тазик и налейте 5 литров теплой воды; Добавьте 50 мл аммиака в воду; Замочите детские принадлежности в этом растворе на 1-2 часа; Выньте одежду и тщательно ополосните ее; Полностью высушите вещи.

После такой обработки детскую одежду можно постирать в машинке с использованием специального порошка или использовать ручную стирку с хозяйственным мылом. Прополощите вещи в растворе (на 5 л воды 1 ст.л натертого мыла), затем несколько раз промойте под проточной водой, чтобы удалить остатки средства.

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