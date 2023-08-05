Чи можна купувати дитячий одяг в секонд-хенді: Як відіпрати вживані речі

Секонд-хенди стали популярним місцем, щоб знайти хороші дитячі речі, але перш ніж одяг опиниться на вашій дитині, потрібно його правильно очистити.

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Педіатри наголошують, що очищення дитячих речей після покупки в секонд-хенді є обов'язковим, адже товари там обробляються спеціальним дезінфектором, який може містити небезпечні речовини, такі як формальдегід. Ця речовина добре бореться з бактеріями, але контакт з нею може спричинити роздратування шкіри, висип, свербіж і алергічні реакції, особливо у дітей, пише УНІАН.

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Щоб видалити сліди дезінфектора і неприємний запах з одягу, досвідчені господині радять скористатися ефективним методом. Вам знадобиться медичний нашатирний спирт. Ось як правильно його використовувати:

Приготуйте тазик і налийте 5 л теплої води; Додайте 50 мл аміаку в воду; Замочіть дитячі речі у цьому розчині на 1-2 години; Вийміть одяг і ретельно сполосніть його; Повністю висушіть речі.

Після такої обробки дитячий одяг можна випрати в машинці з використанням спеціального порошку, або використати ручне прання з господарським милом. Прополощіть речі в розчині (на 5 л води 1 ст.л натертого мила), а потім кілька разів промийте під проточною водою, щоб видалити залишки засобу.

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