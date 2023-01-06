Можно ли поливать комнатные растения чаем и насколько это вредно
Современные садоводы имеют достаточный выбор подкормок и удобрений, но не забывают возвращаться в своей практике к сварке с чаем. Полезна ли она для растений, и как ее можно использовать в садоводстве, давайте разбираться.
Вариант с заваркой может быть приемлемым для поклонников органического цветоводства. В последнее время натуральные средства получают большое распространение.
Что полезно в составе чая для растений
- Калий. Ускоряет рост и процесс бутонизации. Не стоит беспокоиться о передозировке веществом, так как в заварке оно содержится в умеренных количествах.
- Марганец. Участвует в процессе фотосинтеза и отвечает за состояние корневой системы.
- Магний. Недостаток может привести к замедлению развития растения, опаданиям листьев и появлению различных заболеваний.
- Кальций. Этот микроэлемент выступает важным связующим звеном, участвующим в процессе белкового и углеводного обмена.
Какие цветы нельзя поливать заваркой из чая
Имеются растения, рост и развитие которых может проходить только в почве с пониженной концентрацией ионов водорода. К ним относятся: аспарагус, амариллис, бегония, пеларгония, традесканция, и другие.
Как правильно поливать растения настоем чая?
- Убедитесь, что ваши цветы нуждаются в закислении почвы. Произведите анализ грунта с помощью лакмусовой бумажки.
- Не лейте заварку каждый день, достаточно несколько раз в месяц. Это приведет к переувлажнению.
- Нельзя поливать растения чаем с добавлением сахара, а так же кислым или заплесневеющим раствором.
- Раствор должен быть не горячим и не крепким.
Использование заварки в качестве дренажа
Садоводы рекомендуют делать из высушенной заварки мульчи. В этом случае ее сушат и кладут вниз цветочного горшка. Чайные листья прекрасно удерживают влагу и растения не придется слишком часто поливать.
Чем может быть вредная подкормка заваркой из чая
- Полив чайной заваркой с добавлением сахара приводит к появлению в горшке грибного комарика, черной мошки и других насекомых-вредителей, от которых непросто избавиться.
- При использовании заплесневевшего чая можно занести в почву бактерии, плесневые грибки, вызвать заражение почвы.
- Негативным фактором является переувлажнение. Часто применение заваривания может привести к хлорозу. Также следует следить за крепостью чая. Слишком крепкий чай нанесет вред цветку, а слишком слабый не будет достаточно эффективным.
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