Чи можна поливати кімнатні рослини чаєм і наскільки це шкідливо

Сучасні садівники мають достатній вибір підживлень і добрив, але не забувають повертатися у своїй практиці до зварки з чаєм. Чи корисна вона для рослин, та як її можна використовуватися у садівництві, нумо розбиратися.

Варіант з заваркою може бути прийнятним для прихильників органічного квітникарства. Останнім часом натуральні засоби набувають великого поширення.

Що корисного є у складі чаю для рослин

Калій. Прискорює ріст і процес бутонізації. Не варто турбуватися про передозування речовиною, так як в заварці воно міститься в помірних кількостях.

Марганець. Бере участь в процесі фотосинтезу і відповідає за стан кореневої системи.

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Магній. Недолік може привести до уповільнення розвитку рослини, опадання листя і появи різних захворювань.

Кальцій. Цей мікроелемент виступає важливою сполучною ланкою, які беруть участь в процесі білкового і вуглеводного обміну.

Які квіти не можна поливати заваркою з чаю

Є рослини, зростання і розвиток яких може проходити тільки в грунті зі зниженою концентрацією іонів водню. До них відносяться: аспарагус, амариліс, бегонія, пеларгонія, традесканція, і інші.

Як правильно поливати рослини настоєм чаю?

Переконайтеся, що ваші квіти потребують закислення грунту. Проведіть аналіз грунту за допомогою лакмусового папірця.

Не лийте заварку кожного дня, достатньо декількох разів на місяць. Це призведе до перезволоження.

Не можна поливати рослини чаєм з додаванням цукру, а так само кислим або запліснявілим розчином.

Розчин повинен бути не гарячим та не міцним.

Використання заварки як дренажу

Садівники рекомендують робити з висушеної заварки мульчу. У цьому випадку її висушують і кладуть вниз квіткового горщика. Чайні листи чудово утримують вологу і рослини не доведеться занадто часто поливати.

Чим може бути шкідливе підживлення заваркою з чаю

Полив чайною заваркою з додаванням цукру призводить до появи в горщику грибного комарика, чорної мошки та інших комах-шкідників, яких непросто позбутися.

При використанні заплесневілого чаю можна занести в ґрунт бактерії, плісняві грибки, викликати зараження ґрунту.

Негативним фактором є перезволоження. Часто застосування заварювання може призвести до хлорозу. Також слід стежити за міцністю чаю. Занадто міцний чай завдасть шкоди квітці, а надто слабкий не буде досить ефективним.

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