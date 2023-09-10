Можно ли получить субсидию, если члены семьи не проживают по адресу регистрации

Как получить субсидию на домохозяйство, в котором не проживают зарегистрированные члены семьи

С учетом полномасштабного вторжения россии на территорию Украины многие граждане оказались в затруднительном положении. Это включает людей, которые вынуждены покинуть свои дома, оставшихся без работы, а также тех, чей доход значительно уменьшился. С приближением отопительного сезона растет обременительность оплаты жилищно-коммунальных услуг из-за дополнительного отопления.

Читайте также: Кто из украинцев может получить 800 грн надбавки к пенсии

Среди этих граждан особую категорию составляют те, у кого зарегистрированы члены семьи, которые фактически не проживают в совместном жилом помещении. Это стало актуальным во время войны из-за массовой миграции и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Однако важно отметить, что даже в таких случаях можно подавать заявление на получение субсидии, сообщается на сайте Бесплатной правовой помощи.

Наталья Ярошенко, начальник отдела безвозмездной правовой помощи Харьковского местного центра по предоставлению безвозмездной вторичной правовой помощи, разъясняет, если зарегистрированные члены семьи, фактически не проживающие в общем жилом помещении, представят подтверждающие документы относительно их фактического места жительства, то доход таких члены семьи не будут учитываться при расчете субсидии.

В случае, когда количество зарегистрированных членов семьи, фактически проживающих, меньше количества зарегистрированных членов семьи по адресу жилого помещения (дома), социальные нормы жилья и социальные нормативы жилищно-коммунального обслуживания рассчитываются на зарегистрированных членов семьи, которые фактически проживают там.

В таких случаях решение принимается на основании актов обследования материально-бытовых условий домохозяйства и фактического места жительства, а также имеющихся документов, подтверждающих отсутствие лица по адресу домохозяйства.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!