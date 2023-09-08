Можно ли получить субсидию после оформления оплаты по частям

Могут ли назначить субсидию, если у человека оформлена оплата по частям

Некоторые украинцы могут претендовать на получение жилищной субсидии, даже если они производят оплату покупки частями. Несмотря на сложную ситуацию в стране многие граждане продолжают своевременно оплачивать коммунальные услуги, и в таких случаях государство может оказывать помощь в оплате жилищных расходов.

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Пенсионный фонд Украины (ПФУ) разъяснил, что субсидия может быть назначена даже тем лицам, которые расплачиваются частями за покупку товаров общей стоимостью 10 000 гривен. Эта информация предоставлена согласно сообщению на портале sud.ua.

Согласно пункту 14 Положения о порядке назначения жилищной субсидии, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины №848, субсидия не назначается в случае, если кто-либо из членов домохозяйства или член семьи лица, входящего в состав домохозяйства, в течение 12 месяцев перед месяцем обращения за назначением жилищной субсидии (назначением жилищной субсидии без обращения) совершил покупку, в частности товаров долгосрочного потребления, на сумму, которая на дату проведения операции превышает 50 тысяч гривен, или единовременно оплатил на эту сумму любые работы или услуги (кроме медицинских, образовательных и жилищно) -коммунальных услуг согласно социальной норме жилья).

При этом стоит отметить, что если лицо платит покупку по частям общей стоимостью 10 000 гривен, то ему может быть назначена жилищная субсидия.

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