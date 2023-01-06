Можно ли спать рядом с мобильным телефоном и чем это грозит

Почему нельзя спать рядом с мобильным телефоном

Многие люди перед сном любят полистать новостную ленту, проверить соцсети, почитать или посмотреть что-то на телефоне, даже не подозревая, что это вредно.

Об этом пишет Styler. Оптимальным расстоянием, на котором советуют держать телефон во время сна, считают не менее 1 метра.

Почему нельзя спать рядом с телефоном?

Общеизвестно, что телефон имеет определенную частоту излучения, которое может быть действительно опасно в слишком большом количестве, поэтому его рекомендуют избегать по многим причинам.

Электромагнитное излучение оказывает влияние на систему определенных процессов саморегуляции, такие как биоритмы и сердечные ритмы. Если на время сна положить смартфон рядом, это может привести к ночным ужасам, бессоннице, ночным пробуждениям и т.д.

И хотя нет научных исследований, что это подтверждают, говорят, что волны, излучаемые смартфоном, увеличивают риск развития рака или опухоли, но также повышает риск нарушения внимания.

К тому же, если ночью придет сообщение, экран смартфона ярко засветится, что приводит к учащению пульса, а также к снижению выработки мелатонина, гормона сна. Это будет напрямую влиять на качество вашего сна, поэтому лучше выключать все уведомления на телефоне на ночь.

С точки зрения психики, сон рядом с телефоном не дает вашему мозгу нормально отдохнуть, ведь он остается готов ответить на сообщения или звонки, особенно, если вы заснули с телефоном в руке.

Где положить телефон перед сном?

Чтобы не выключать все посторонние уведомления, которые будут на него поступать, в частности, уже утром, устройство советуют положить в другую комнату, если не нужно просыпаться от будильника.

В противном случае лучше выключить все уведомления, а звук будильника снизить до минимального. Также важно, чтобы звук, от которого вы просыпаетесь, был не очень громким, лучше выбрать что-нибудь спокойное.

Не кладите телефон под подушку, чтобы не вызывать стресс и не нарушать качество сна. К тому же, держа гаджет под подушкой, можно повредить его из-за повышенной температуры.

Напомним, если вы попали в ситуацию, когда телефон вообще не ловит сеть или на экране нет даже названия оператора, воспользуйтесь этими советами, чтобы оставаться на связи.

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