Можно ли вырастить белые грибы у себя на участке и что для этого необходимо

Как вырастить мицелий белых грибов у себя на участке

Сегодня мы собираемся рассказать, как вырастить мицелий подберезовика и белого гриба на вашем участке. Мицелий грибов можно приобрести, но есть возможность приготовить его самостоятельно.

Читайте также: Как правильно закрыть белые грибы на зиму

Для этого нужно использовать старые грибы, уже почти распадающиеся, поскольку они содержат много спор. На сайте floristics.info разобрались, как это сделать.

Место для грибов и посевной материал:

Выберите подходящее место: Начните с выбора правильного места для выращивания грибов. Вам понадобится котлован или траншея глубиной примерно 25-30 см. Важно, чтобы это место было в тени и находилось с северной стороны вашего участка, где почва не пересыхает и где вы ничего не выращиваете. Выберите подходящие деревья: Если вы хотите вырастить подберезовики, то необязательно использовать только березу – подойдут другие лиственные деревья, такие как вишня или черешня. Для белых грибов лучше использовать дуб, но подходят также деревья других лиственных пород. Грибы вступают в сожительство с деревьями и образуют на их корнях микоризу, что способствует обмену веществами между ними.

Заселение почвы мицелием:

Подготовьте субстрат: Грибы питаются органическими веществами, потому нужно создать субстрат для их роста. Положите на дно котлована слой грубой, плохо разложенной органики, такой как опилки, листья, осадок, стебли, кора и что-нибудь другое, что вы можете найти. Толщина этого слоя должна быть примерно 3-5 см. Распределите мицелий: Равномерно распределите мицелий по поверхности субстрата. Если вы приобрели мицелий, выращенный на зернах пшеницы, рассыпьте его по субстрату, затем следуя следующим шагом. Посыпьте землей: Слегка присыпьте мицелий землей. Это поможет создать оптимальные условия роста грибов. Добавьте траву: Покройте верхний слой субстрата сухой травой. На траву рассыпьте вторую партию мицелия. Добавьте навоз: Покрыв траву мицелием, добавьте еще один слой с навозом и опилками. Этот слой можно заменить компостом или просто плодородной почвой. Заполните водой: После того как все слои расположены, обильно полейте их водой. Грибам нужна влага для роста.

Уход за грибами:

Помните, что грибы будут расти только в следующем году. Важно регулярно поливать мицелий, поскольку грибам нужна влага. Температурный режим для развития грибов должен быть в пределах 15-20 ⁰C, при этом нижний температурный предел составляет 5 ⁰C, а верхний – 28 ⁰C. Влажность должна быть на уровне 80–90%. Если ваш подвал сух, вы можете повысить влажность, развесив мокрые тряпки и расставив емкости с водой.

Напомним, мы уже писали о простых способах отмыть руки после чистки грибов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!