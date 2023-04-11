Можно ли вырастить сакуру в саду: полезные советы

Сакура любит плодородную землю. Так что если вы хотите высадить в саду эти деревья, следует заблаговременно удобрить почву, чтобы сакура прижилась и ярко цвела.

Зацвести деревце должно на третий год после посадки. Ее размножают либо прививкой черенки к вишне, либо путем укоренения зеленых черенков – это нужно делать в конце июня. После высадки живца нужен обильный полив — в сухую погоду с весны по июль еженедельно.

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При выборе места для сакуры выбирайте такое, где будет солнечно и не будет сквозняка. Дерево может страдать от колебаний температуры и весенних заморозков. Не стоит сажать сакуру там, где низменности и впадины, где накапливается холодный воздух и застаивается паводковая или грунтовая вода.

Опытные садоводы говорят, что сакуру лучше сажать весной, используя саженец с закрытой корневой системой. Тогда она успеет прижиться до наступления зимы.

Сажают сакуру в неглубокую яму (до 40 см), корни слишком не углубляют – корневая шейка на 3-5 см должна быть выше уровня поверхности почвы. Когда вы высадите деревце в землю, сверху нужно присыпать его плодородной почвой с добавкой компоста и древесной золы.

Как только посадите сакуру, не забывайте о поливе отстоявшейся водой. Садоводы советуют даже запастись дождевой водой или водой из реки.

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Ранней весной, пока на дереве не появятся почки, нужно обработать дерево от вредителей. Обычно используется раствор железного купороса или бордоской жидкости, во время бутонизации и сразу после цветения обработку нужно будет повторить, однако растворы вышеперечисленных веществ должны быть слабее.

В июне, когда на сакуре начнут увядать и засыхать кончики веточек молодого прироста, их удаляют. А осенью опавшие листья из сакуры надо уничтожать, они не годятся для компоста.

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