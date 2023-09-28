Можно потерять часть души: почему не стоит спать ногами к двери

Сон важная составляющая нашей жизни, а чтобы она была действительно продуктивной и полезной, нужно избегать определенных моментов.

В частности, специалисты не советуют спать с включенным светом, не стоит спать в тесной одежде и класть голову на высокую подушку. А народные приметы и предрассудки говорят, что следует правильно разместить кровать в спальне, чтобы ноги не были направлены к дверям или окнам.

По народным поверьям, спать ногами к двери означает, что душа человека может выйти из тела и заблудиться в других мирах. А спать ногами к окну означает, что человек может стать жертвой злых духов, проникающих в дом через окно.

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В некоторых культурах и религиях существуют предрассудки, которые запрещают спать ногами к двери или окну. Считается, что циркулирующая в человеческом теле энергия легко вытекает через дверь, пока мы спим. А в скандинавских странах существует примета, что дверь является порталом в другой мир. Вроде бы во сне душа может выйти за дверь, заблудиться и не найти обратный путь.

Кроме того, считается, что дверь "открывает ворота в темный мир", откуда может прийти злые сущности и завладеть душой спящего.

По народным приметам, ногами в дверь выносят покойников. И спать в таком положении значит навлечь смерть.

В спальне не советуют вешать и зеркала: считается, что спящий человек не должен отражаться в зеркале, иначе быть беде.

Головой к окну не стоит спать, поскольку считается, что вас будут мучить ночные ужасы.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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