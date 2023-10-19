Мучнистый червец на комнатных растениях: легкие способы избавиться от вредителей

Если на комнатных цветах вы заметили белый налет, напоминающий вату, или снег, то следует сразу приступать к лечению растений, поскольку их атаковал мучнистый червец. Это очень коварный вредитель комнатных растений.

Мучнистый червец – это вредитель, высасывающий сок растений. Он обычно прячется под листвой или между листьями и стволом растения.

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У фиалок мучнистый червец поражает корневую систему или самые молодые листья. Цветам очень вредят и личинки вредителя. Поэтому если ваши вазонные растения поражены этим вредителем, стоит обрабатывать не только листья, я почву, в которой они растут. Также следует обработать цветы, росшие возле зараженного растения – для профилактики, поскольку червец мог поразить и их.

На ранних стадиях заражения вредителей для начала снимают ватным тампоном, предварительно смоченным водкой или разведенным уксусом. Еще один вариант – использовать хозяйственное мыло. Его нужно натереть и развести в горячей воде (чайная ложка мыла на литр воды). Когда мыло растворится, а вода остынет, обмакните в нее ватный диск и протрите листья и стебли растений, а остальной водой полейте землю, в которой росло зараженное растение. Этот способ подходит только для растений с гладкими листьями.

Вазоны, отделанные водкой или мылом, нужно вынести в ванную комнату и поставить на поддон в душевой кабине. Возьмите душевой разбрызгиватель воды и полейте вазоны.

Мыльную обработку нужно повторить через неделю.

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Если же растение слишком поражено мучнистым червецом, нужно использовать инсектициды. Эти препараты способны распространяться по сосудам растения и проникать в ткани, паразит будет питаться отравленным соком и погибнет.

Через неделю после окончания "протравливания" растения рекомендуются пересадить в новую почву.

Также важно обработать место, где стояли зараженные вазоны – подоконники, стекло, рамы окон нужно обработать уксусным раствором.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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