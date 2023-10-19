Борошнистий червець на кімнатних рослинах: легкі способи позбутися шкідників

Якщо на кімнатних квітах ви помітили білий наліт, який нагадує вату, або сніг, то варто одразу приступати лікувати рослини, оскільки їх атакував борошнистий червець. Це дуже підступний шкідник кімнатних росли.

Борошнистий червець – це шкідник, який висмоктує сік рослин. Він зазвичай ховається під листям, або між листям та стовбуром рослини.

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У фіалок борошнистий червець вражає кореневу систему або наймолодше листя. Квітам дуже шкодять й личинки шкідника. Тому якщо ваші вазонні рослини вражені цим шкідником, варто обробляти не лише листя, я ґрунт, в якому вони ростуть. Також варто обробити квіти, що росли біля зараженої рослини – для профілактики, оскільки червець міг вразити і їх.

На ранніх стадіях зараження шкідників для початку знімають ватним тампоном, який попередньо був змочений горілкою або розведеним оцтом. Ще один варіант – використати господарське мило. Його потрібно натерти й розвести у гарячій воді (чайна ложка мила на літр води). Коли мило розчиниться, а вода охолоне, вмочіть у неї ватний диск й протріть листя й стебла рослин, а рештою води полийте землю, в якій росла заражена рослина. Цей спосіб підходить лише для рослин з гладеньким листям.

Вазони, які оброблені горілкою або милом, треба винести у ванну кімнату й поставити на піддон у душовій кабіні. Візьміть душовий розприскувач води й полийте вазони.

Мильну обробку треба повторити через тиждень.

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Якщо ж рослина надто уражена борошнистим червцем, потрібно використати інсектициди. Ці препарати здатні поширюватися по судинах рослини і проникати у тканини, паразит харчуватиметься отруєним соком і загине.

Через тиждень після закінчення "протравлення" рослини рекомендуються пересадити у новий ґрунт.

Також важливо обробити місце, де стояли заражені вазони – підвіконня, скло, рами вікон треба обробити оцтовим розчином.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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