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Война в Украине

Мужчин до 25 лет автоматически будут ставить на военный учет: решение правительства

Былим Елена

Мужчин до 25 лет автоматически будут ставить на военный учет: решение правительства
Что будет если не становиться на военный учет

Кабинет Министров принял решение об упрощении процедуры постановки на военный учет для части граждан. Теперь некоторые украинцы смогут встать на учет без необходимости проходить традиционную военно-врачебную комиссию (ВЛК).

Ключевые изменения касаются, прежде всего, молодых украинцев от 17 до 25 лет. Теперь, при оформлении внутреннего или загранпаспорта, они будут автоматически вноситься в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, говорится в документе.

Эта процедура будет осуществляться на основании данных из реестра "Оберіг", который будет собирать информацию из других государственных реестров. То есть, молодые люди больше не должны лично обращаться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) для постановки на военный учет.

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Для граждан от 18 до 60 лет, которые обращаются за оформлением паспорта, также предусмотрены определенные нововведения. Так, для получения документа нужно будет предъявить военно-учетный документ. Если же во время проверки в реестре "Оберіг" окажется, что такой документ недействителен, то получить паспорт можно только в территориальном органе Государственной миграционной службы.

Важно отметить, что для определенных категорий граждан с инвалидностью и тяжелыми заболеваниями предусмотрены упрощение процедуры прохождения ВЛК. Такие лица смогут подать документы, подтверждающие состояние здоровья, и решение о пригодности к военной службе будет приниматься без проведения очного медицинского осмотра.

Новые правила призваны упростить процедуру постановки на военный учет и избежать лишних бюрократических процедур. Однако следует отметить, что детали реализации этих нововведений и их влияние на общую систему военного учета еще нуждаются в уточнении.

Напомним, ранее Комитет по нацбезопасности поддержал запрет на мобилизацию мужчин до 25 лет.

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