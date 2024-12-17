Мужчины с 2 или 3 группой инвалидности должны пройти повторное ВЛК до 1 ноября 2025 года

Согласно новым требованиям, мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, имеющие вторую или третью группу инвалидности с определением срока повторного осмотра, должны пройти оценку повседневного функционирования лица в период с 1 апреля по 1 ноября 2025 года. Это касается тех, кому инвалидность была установлена до 1 января 2025 года, и если их повторный осмотр пришелся на период военного положения в Украине, но они не прошли осмотр в медико-социальных экспертных комиссиях по соответствующим обстоятельствам.

Изменения были внесены в законопроект 12178 по реформе МСЭК, одобренный Комитетом Верховной Рады по вопросам здоровья нации. Настоящий документ определяет, что лица с инвалидностью сохраняют свои права на социальную защищенность в течение определенного срока инвалидности, что подтверждается соответствующими документами, выданными до 31 декабря 2024 года. Об этом пишет sud.ua.

Для лиц, у которых инвалидность не была определена со сроком повторного осмотра, оценка повседневного функционирования может производиться по собственному желанию.

В случае, если повторный осмотр был запланирован на 2025 год, но не проведен, срок инвалидности продлевается до получения результатов оценки, но не дольше чем до 1 июля 2025 года.

Лица, которые не смогли пройти оценку через военное положение, могут получить продление до шести месяцев после его прекращения.

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Законопроект также предусматривает создание электронной системы для оценки повседневного функционирования лица, которое начнет работу после внедрения соответствующего программного обеспечения. Кроме того, отмечено, что медико-социальные экспертные комиссии прекращают свою деятельность 31 декабря 2024, и с этого времени оценка будет осуществляться новыми экспертными командами.

Законопроект также предлагает установить четкие механизмы для обмена информацией об оценке между разными сферами жизнедеятельности личности, включая здравоохранение, социальную сферу, образование, занятость и другие.

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