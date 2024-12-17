Чоловіки з 2 чи 3 групою інвалідності повинні пройти повторне ВЛК до 1 листопада 2025 року

Згідно з новими вимогами, чоловіки віком від 25 до 60 років, які мають другу або третю групу інвалідності з визначенням строку повторного огляду, повинні пройти оцінювання повсякденного функціонування особи в період з 1 квітня по 1 листопада 2025 року. Це стосується тих, кому інвалідність була встановлена до 1 січня 2025 року, і якщо їхній повторний огляд припав на період воєнного стану в Україні, але вони не пройшли огляд у медико-соціальних експертних комісіях через відповідні обставини.

Зміни були внесені до законопроекту 12178 щодо реформи МСЕК, який було схвалено Комітетом Верховної Ради з питань здоров’я нації. Цей документ визначає, що особи з інвалідністю зберігають свої права на соціальну захищеність протягом визначеного строку інвалідності, що підтверджується відповідними документами, виданими до 31 грудня 2024 року. Про це пише sud.ua.

Для осіб, у яких інвалідність не була визначена зі строком повторного огляду, оцінювання повсякденного функціонування може відбуватись за власним бажанням.

У разі, якщо повторний огляд був запланований на 2025 рік, але не був проведений, строк інвалідності продовжується до отримання результатів оцінювання, але не довше ніж до 1 липня 2025 року.

Особи, які не змогли пройти оцінювання через воєнний стан, можуть отримати продовження до шести місяців після його припинення.

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Законопроект також передбачає створення електронної системи для оцінювання повсякденного функціонування особи, що розпочне свою роботу після впровадження відповідного програмного забезпечення. Окрім того, зазначено, що медико-соціальні експертні комісії припиняють свою діяльність 31 грудня 2024 року, і з цього часу оцінювання здійснюватиметься новими експертними командами.

Законопроект також пропонує встановити чіткі механізми для обміну інформацією про оцінювання між різними сферами життєдіяльності особи, включаючи охорону здоров'я, соціальну сферу, освіту, зайнятість та інші.

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