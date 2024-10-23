МВФ выделил Украине 1,1 млрд долларов: на что пойдут средства

В Украину поступило финансирование от МВФ в размере 1,1 миллиарда долларов.

Денежные средства будут направлены на покрытие бюджетных расходов невоенного характера. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"Около 1,1 млрд долларов от МВФ уже поступило Украине", - сообщил он.

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По словам Премьер-министра, средства будут направлены на покрытие бюджетных расходов невоенного характера.

Украина получила этот транш благодаря успешному пятому просмотру программы EFF в объеме 15,6 млрд долларов.

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