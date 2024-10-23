МВФ виділив Україні 1,1 млрд доларів: на що підуть кошти

До України надійшло фінансування від МВФ у розмірі 1,1 мільярда доларів.

Кошти будуть спрямовані на покриття бюджетних видатків невійськового характеру. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Близько 1,1 млрд доларів від МВФ вже надійшли Україні", - повідомив він.

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За словами прем'єр-міністра, кошти будуть спрямовані на покриття бюджетних видатків невійськового характеру.

Україна отримала цей транш завдяки успішному п'ятому перегляду програми EFF обсягом 15,6 млрд доларів.

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