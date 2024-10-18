'Мы должны продолжать поддержку' - Байден в Берлине подчеркнул, что Украине будет тяжело зимой

18 октября, выступая в канцелярии Олафа Шольца в Берлине, президент США Джо Байден предупредил, что Украину ждет "очень тяжелая зима", призвав партнеров США продолжать поддержку Киева. Кроме того, Байден высоко оценил поддержку Украины канцлером Олафом Шольцом и его правительством и поблагодарил за помощь Украине "бороться за свободу, демократию и выживание".

"Мы не можем отступить, мы должны продолжать нашу поддержку. По моему мнению, мы должны продолжать до тех пор, пока Украина не получит справедливый и крепкий мир в соответствии с Уставом ООН, пока человеческое достоинство вновь не возобладает", – заявил президент США. Об этом пишет Bloomberg.

На встрече в Берлине президент Германии Франк-Вальтер Штаймайер вручил Джо Байдену самый высокий немецкий гражданский орден за заслуги – Большой крест специального класса Ордена за заслуги (Bundesverdienstkreuz).

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Байден и Шольц проведут двусторонние переговоры. После этого они встретятся с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Лидеры четырех стран планируют обсудить просьбу президента Украины Владимира Зеленского о дополнительной помощи, речь также пойдет о членстве Украины в НАТО.

В ходе встречи с президентом США Джо Байденом в Берлине канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что НАТО не должно стать стороной российско-украинской войны. "В то же время мы следим за тем, чтобы Североатлантический альянс не стал стороной войны, чтобы эта война не привела к гораздо большей катастрофе", – заявил он.

Напомним, Зеленский представил в Раде основные пункты Плана победы.

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