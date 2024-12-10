Мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ключевым приоритетом в сфере обороны должны быть снабжение ракет и снижение военного потенциала России, а не снижение призывного возраста в Украине. По его мнению, недостаток техники и должной подготовки личного состава нельзя компенсировать молодыми солдатами.

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"В СМИ активно обсуждают возможное снижение призывного возраста для украинцев. Вместе с тем мы должны сосредоточиться на оснащении наших бригад современной техникой и надлежащей подготовке личного состава для работы с ней. Нехватку оборудования и навыков нельзя заменить молодостью солдат". Об этом написал Зеленский в сети Х

Президент подчеркнул, что целью должно быть сохранение жизней военнослужащих, а не накопление оружия на складах.

Напомним, Зеленский назвал предпосылку завершения горячей фазы войны.

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