Мы с Путиным никогда не обсуждали прекращение помощи Украине – Трамп

Президент США поделился подробностями своего разговора с российским президентом, отметив, что вопрос военной помощи Украине во время обсуждения с Владимиром Путиным не поднимался.

Об этом Дональд Трамп заявил в интервью программе The Ingraham Angle на телеканале Fox News от 18 марта. Ведущая обратила внимание Трампа на информацию, распространенную российскими СМИ, согласно которой Путин якобы настаивал на немедленном прекращении поддержки Украины со стороны США как одного из условий мирного соглашения. Однако Трамп возразил на это, заверив, что в их разговоре такая тема вообще не поднималась.

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"У нас был очень хороший разговор, который длился почти два часа. Обсуждали многие вопросы, в том числе пути достижения мира. Но вопрос помощи Украине ни разу не поднимался."

Президент США также отметил, что Соединенные Штаты заинтересованы в природных ресурсах России.

"Они обладают чрезвычайно ценными ресурсами, среди которых большие запасы редкоземельных металлов. У них много территорий и вещей, которые могли бы быть полезны нам и другим странам. Я убежден, что Россия хочет наладить отношения с Соединенными Штатами."

Напомним, Зеленский представил в Раде главные пункты Плана победы.

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