'Мы записываем в историю Украины наш вклад в победу': командир 'Волата' записал обращение из Бахмута (видео)

Командир батальона "Волат", входящий в состав белорусских добровольцев полка имени Кастуся Калиновского, Ян Мельников записал обращение из Бахмута в Донецкой области. По его словам, наличие белорусов на фронте на стороне Украины показывает, что не все поддерживают власть де-факто президента Александра Лукашенко.

Мельников рассказал, что белорусские добровольцы отрабатывают на передовых позициях и имеют хорошие отношения с украинскими военными. Видео было опубликовано на Telegram-канале полка Калиновского.

"Сейчас. Здесь. Своими жертвами и пролитой кровью мы записываем в историю Украины наш вклад в победу добра над этим злом Мордора", – заявил он.

На видео можно увидеть разрушенные дома в Бахмуте и услышать взрывы.

Известно, что Ян Мельников с января 2014 года сначала участвовал в Майдане в Киеве, а затем – в антитеррористической операции на Востоке Украины. Сейчас он командует батальоном "Волат".

Напомним, ранее украинские военные показали кадры боев с оккупантами на одном из самых напряженных направлений – Бахмутском. В частности, перемещение между огневыми точками и непосредственный контакт с противником.

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