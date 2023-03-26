Мыло, сода и вешалка: способы прочистить забитый унитаз без вантуза

Существует множество химических средств, чтобы прочистить ушибленную канализацию. Однако если вы не хотите использовать агрессивную химию, можно воспользоваться подручными средствами, чтобы унитаз снова спускал воду как следует.

Если у вас нет под рукой вантуза, засоренный унитаз можно прочистить горячей водой. Наберите ведро горячей воды (не кипятка) и вылейте в унитаз. Напор воды должен протолкнуть засор по канализационным трубам.

Читайте также: Как быстро прочистить убитый унитаз: простой лайфхак

Если горячая вода не помогла, можно попробовать это сделать с помощью моющего средства для посуды. Пол стакана средства вылейте в унитаз и через 15 минут влейте в унитаз ведро теплой воды.

Пищевая сода тоже поможет избавиться от засорения. Смешайте чашку пищевой соды с двумя стаканами уксуса. Вылейте смесь в унитаз и оставьте на тридцать минут. Затем просто нажмите кнопку смывания воды.

Если ваш унитаз достаточно сильно засорился, можно попробовать его прочистить проволочной вешалкой. Все, что вам нужно сделать, это раскрутить проволочную вешалку и распрямить ее. Затем продвинуть полученную проволоку в унитаз и попытаться протолкнуть засор.

Предлагаем узнать, какие предметы не стоит бросать в унитаз.

Напомним, что частой проблемой на кухне является засор труб. Причиной этого является попадание остатков пищи в ливень. Однако можно уберечься от этой проблемы с помощью шариков из фольги.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!