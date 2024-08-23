На аукционы выставили коллекцию часов Медведчука – АРМА

Коллекция часов Виктора Медведчука выставлена на онлайн-аукционы в системе Prozorro.Продажи. Она была оценена в 10,6 млн. грн. Аукционы продлятся 14 дней.

Об этом сообщила глава Национального агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума.

"Коллекция наручных часов государственного предателя Виктора Медведчука, состоящая из 20 лотов, уже выставлена на Prozorro. Продажи. АРМА реализует часы госпредателя, общая оценка которых составляет 10,6 млн грн", - говорится в сообщении.

Среди самых дорогих лотов:

"Breguet 4416К" - оценен более чем в 1,8 млн грн

"Patek Philippe" - оценен более чем в 1,2 млн грн

"Dolce & Gabbana" – оценен почти в 1 млн грн

Самый дорогой лот - Breguet 4416К стоит более 1,8 млн грн. Самые дешевые часы оценены в 2,5 тыс. грн, "Москва Кремль" – в 17,5 тыс. грн.

После продажи часов деньги получит депозитный портфель АРМА, а затем будут использованы для закупки военных облигаций.

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