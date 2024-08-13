Реальні доходи суддів в Україні: скільки заробляють представники Феміди

В опублікованих фінансових звітах українських суддів можна побачити, що їхній дохід варіюється залежно від рангу судової інстанції (від місцевих до Верховного та Конституційного Судів) та займаної посади. Наприклад, особи, які обіймають керівні позиції, можуть отримувати значно більші зарплати, ніж їх колеги на нижчих посадах.

Згідно з деклараціями, судді Конституційного Суду мають високі зарплати та велику відповідальність. Як приклад, суддя КСУ Оксана Грищук вказала у своїй декларації за минулий рік дохід у розмірі 4 мільйони 309 тисяч 987 гривень, що становить 359 тисяч 165 гривень на місяць. Про це пише OBOZ.UA.

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Олександр Гуцалук, суддя з Херсонського міського суду, у попередньому році отримав дохід у розмірі 1 мільйон 122 тисячі 468 гривень, що в середньому становить 93 тисячі 539 гривень на місяць. Ця сума вважається досить значною для судді місцевого рівня. Для порівняння, Олександр Ценю, який працює суддею в Артемівському міськрайонному суді, за той же період заробив 974 тисячі 767 гривень, або 81 тисячу 230 гривень щомісяця.

У спеціалізованих судах заробітна плата вища. Наприклад, Олександр Котков, суддя Господарського суду Києва, у минулому році заробив 1 мільйон 576 тисяч 77 гривень, що складає 131 тисячу 339 гривень на місяць.

Олександр Агєєв, суддя Донецького апеляційного суду, у минулому році отримав 2 мільйони 714 тисяч 273 гривень або 226 тисяч 189 гривень щомісяця. В той час як у Верховному суді зарплати ще вищі. Олександр Стародуб, суддя Верховного суду, минулого року заробив 4 мільйони 43 тисячі 991 гривень, що в середньому становить 336 тисяч 999 гривень щомісяця.

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