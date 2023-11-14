На Авдеевском направлении бойцы БУАР 110-й бригады устроили мощный 'фейерверк' для оккупантов (видео)

Вблизи Авдеевки 110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжого Марка Безручко "кошмарит" российские позиции с помощью сбросов с дронов. Благодаря одному из таких попаданий был уничтожен полевой состав противотанковых мин и личный состав армии оккупантов.

Видео, как воины батареи управления и артиллерийской разведки 110 бригады уничтожали российские окопы и блиндажи, появилось в Телеграм-канале Сombat footage UA.

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"Авдеевское направление. БУАР 110 бригады сбросом 40-мм гранаты уничтожает полевой состав противотанковых мин, сопровождающийся зрелищным фейерверком и при этом кошмарит российскую пехоту", – говорится в комментарии под этими кадрами.

Отмечается, что на кадрах "тот же террикон", где закрепились российские интервенты. Аналитики проекта DeepState считают, что противник сейчас его контролирует, но не может воспользоваться этим преимуществом.

"По состоянию на данный момент это им ничего не дает, поскольку поражению подлежит все, что движется. Со всем тем, малые группы могут заходить. Севернее вентиляционного ствола шахты "Бытовка" проведены стабилизационные мероприятия, враг выбит на исходные позиции. Кацапы продолжают лезть вдоль каскада водохранилищ, бои идут у Новоавдеевского пруда", – отмечают эксперты.

Напомним, бойцы 72-й бригады разгромили колонну вражеской бронетехники вблизи Угледара.

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