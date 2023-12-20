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На Авдеевском направлении Bradley устроил "братскую могилу" для российских оккупантов (видео)

Былим Елена

На Авдеевском направлении Bradley устроил 'братскую могилу' для российских оккупантов (видео)

На Авдеевском направлении фронта бойцы 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" накрыли огнем группу российских интервентов. Воины работали на боевой машине Bradley.

На странице в Фейсбуке 47-й ОМБр опубликовано видео, как группа российских боевиков прячется в подвал разбомбленного сооружения, и вдруг их накрывает огнем.

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На видео можно увидеть, как группа штурмовиков вражеской армии прячется в подвале от обстрелов, вдруг к тайнику подъезжают украинские бойцы на Bradley и раздавливают ее тяжелой техникой. Затем они ведут прицельный огонь по сооружению, отъезжают на незначительное расстояние и производят контрольные выстрелы.

"Россияне несколько активизировались. Применяют пехоту, бронетехнику и авиацию. Одна из причин – пытаются захватить хоть какой-то клочок населенного пункта, потому что зимовать в подвалах проще, чем в поле. Но этого мы им не дадим. Зато – обеспечим "погребальными церемониями"", – говорится в сообщении бригады.

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