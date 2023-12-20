На Авдіївському напрямку Bradley влаштував 'братську могилу' для російських окупантів (відео)

На Авдіївському напрямку фронту бійці 47 окремої механізованої бригади "Маґура" накрили вогнем групу російських інтервентів. Воїни працювали на бойовій машині Bradley.

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На сторінці у Фейсбук 47-ї ОМБр опубліковане відео, як група російських бойовиків ховається у підвал розбомбленої споруди, аж раптом їх накриває вогнем.

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На відео можна побачити, як група штурмовиків ворожої армії ховається у підвалі від обстрілів, раптом до схованки під'їжджають українські бійці на Bradley та розчавлюють її важкою технікою. Потім вони ведуть прицільний вогонь по споруді, від'їжджають на незначну відстань та роблять контрольні постріли.

"Росіяни дещо активізувалися. Застосовують піхоту, бронетехніку та авіацію. Одна з причин – намагаються захопити хоч якийсь клаптик населеного пункту, бо зимувати у підвалах простіше, ніж у полі. Але цього ми їм не дамо. Натомість – забезпечимо "поховальними церемоніями"", – йдеться у повідомленні бригади.

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