На что пенсионерам следует обратить внимание при оформлении субсидии

Среди получателей субсидии в Украине значительное количество пенсионеров, также имеющих право на эту форму помощи, когда их доходы не позволяют оплатить полную сумму коммунальных услуг. Обычно это происходит, когда стоимость жилищно-коммунальных услуг составляет более 15% общего дохода. Однако для пенсионеров есть некоторые особенности.

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Пенсионный фонд напомнил, что получение отдельными пенсионерами единовременной выплаты в размере 10 пенсий не влияет на назначение и сумму субсидий. Эту выплату могут получить некоторые пенсионеры, работавшие в сфере образования, здравоохранения, социального обеспечения и в определенных государственных учреждениях.

Кроме того, Организация Объединенных Наций оказывает помощь украинским пенсионерам, которые находятся в зоне активных или возможных боевых действий, включая доплату до 3000 гривен. Этот вид социальной помощи также не влияет на размер субсидий, поскольку он не учитывается в общих доходах семьи.

В целом пенсионерам следует помнить, что в общий совокупный доход учитываются:

Денежное довольствие военного. Заработная плата. Пенсия. Стипендии, за исключением социальных. Социальные выплаты. Пособие по безработице. Страховые выплаты. Денежные переводы из-за границы. Доходы от ценных бумаг, аренды земли или продажи имущества.

Также важно отметить, что при подаче документов для получения субсидии на отопительный сезон осенью 2023 будут учитываться августовские пенсионные выплаты для исчисления общего совокупного дохода семьи.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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