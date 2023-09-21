На що пенсіонерам слід звернути увагу при оформленні субсидії

Серед отримувачів субсидії в Україні значна кількість пенсіонерів, які також мають право на цю форму допомоги, коли їхні доходи не дозволяють сплатити повну суму комунальних послуг. Зазвичай це відбувається, коли вартість житлово-комунальних послуг становить понад 15% від загального доходу. Однак для пенсіонерів існують деякі особливості.

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Пенсійний фонд нагадав, що отримання окремими пенсіонерами одноразової виплати в розмірі 10 пенсій не впливає на призначення та суму субсидій. Цю виплату можуть отримати деякі пенсіонери, які працювали у сферах освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення та в певних державних установах.

Крім того, Організація Об'єднаних Націй надає допомогу українським пенсіонерам, які перебувають в зоні активних чи можливих бойових дій, включаючи доплату до 3000 гривень. Цей вид соціальної допомоги також не впливає на розмір субсидій, оскільки його не враховується у загальних доходах сім'ї.

Загалом пенсіонерам слід пам'ятати, що до загального сукупного доходу враховуються:

Грошове забезпечення військового. Заробітна плата. Пенсія. Стипендії, за винятком соціальних. Соціальні виплати. Допомога по безробіттю. Страхові виплати. Грошові перекази з-за кордону. Доходи від цінних паперів, оренди землі або продажу майна.

Також важливо зазначити, що при подачі документів для отримання субсидії на опалювальний сезон восени 2023 року враховуватимуть серпневі пенсійні виплати для обчислення загального сукупного доходу родини.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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