На что способны бронетранспортеры Bastion, которые Франция передаст Украине (видео)

Многоцелевые бронетранспортеры ACMAT Bastion – французская мощь, которая поможет Украине на пути к победе.

Соответствующий видеоролик был опубликован в Центре Стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Полный привод, защита от обломков мин и шаров калибра 7,62-мм, многофункциональность и маневренность – это еще не все, на что способна эта техника. Вскоре Bastion поступит в распоряжение Сил обороны", – говорится в сообщении.

На видео показаны возможности бронетранспортера Bastion, который Франция передаст Украине вместе с бронеавтомобилями AMX-10RC. Об этом сообщил Владимир Зеленский 4 января.

"Провел длительный и детальный разговор с президентом Франции по поводу текущей ситуации. Поблагодарил за решение передать Украине легкие танки и бронетранспортеры Bastion", – написал Зеленский в Twitter.

Что известно об ACMAT Bastion

Bastion – французский многоцелевой бронетранспортер компании Acmat, классифицируется как бронированный полноприводный армейский автомобиль-внедорожник.

Построен на шасси бронеавтомобиля VLRA компании Acmat. Впервые машина была представлена ​​в Великобритании на выставке вооружений DSEI в 2010 году. Поставлялся в Африку, Ближний Восток и Северную Америку.

"Бастион" создавался прежде всего для французских спецназовцев, действующих в Африке. Бронетранспортер отвечает всем требованиям вооруженных сил Европы, Африки и Ближнего Востока. Бастион полностью адаптирован к климатическим условиям Африки и Ближнего Востока, может использоваться и в ночное время.

Характеристики Bastion

Вес: 12 т;

Длина: 6 м;

Ширина: 2,2м;

Высота: 2,4м;

Десант: 8-10;

Броня: STANAG 4569 от уровня 1 до уровня 3;

Главное вооружение: 7,62 мм или 12.7 мм на башне;

: 180 л.с.;

Подвеска: колесная;

Операционная дальность: 1400 км;

Скорость: 110 км/ч.

Напомним, ранее украинские бойцы затрофеили уникальную вражескую самоходную артиллерийскую пушку 2С9 "Нона" из БК.

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