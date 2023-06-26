На дне Каховского водохранилища обнаружили очередные артефакты, среди которых кости мамонта (фото)

После подрыва россиянами плотины ГЭС Каховское водохранилище обмелело. Теперь оно местами похоже на пустыню.

Теперь на этой территории местные жители "черные археологи" начали находить различные артефакты. Среди них – предметы времен Второй мировой войны, времен палеолита.

Как сообщает BBC, на дне водохранилища обнаружили кости мамонта. Историк и археолог, бывший директор заповедника "Хортица" Максим Остапенко рассказал, что в толще почвы можно найти оружие, казацкие лодки, древние украшения, остатки древних поселений и могильники.

По его словам, середина Большого луга (территория между современным Никополем и Энергодаром) – это местность, где могли хоронить скифских царей.

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Один из местных жителей рассказал BBC, что нашел на дне обмелевшего водохранилища "нечто похожее на челюсть мамонта или южного ископаемого слона". Историки ознакомились с изображением находки и согласились, что найденные остатки могли принадлежать доисторическим животным.

В заповеднике "Хортица" заявили, что во время ежедневных обследований территории "открывается много затопленных ранее объектов и артефактов".

"Не все объекты, стоящие перед нами сейчас, имеют историческую ценность, но часть из них требует срочного перемещения в фонды музея или проведения неотложных археологических исследований. Вчера во время очередного обследования береговой полосы были обнаружены остатки деревянных лодок XX века, но для людей без специальных знаний старинные лодки и их остатки будут выглядеть так же", – отмечается в сообщении.

Специалисты говорят, что каждая находка нуждается в тщательном осмотре. Этим они и занимаются.

Напомним, в селе Покровское, расположенном на Никопольщине, местные жители обнаружили остатки Покровской Сечевой церкви, старое кладбище, останки солдат Второй мировой войны.

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