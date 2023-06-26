На дні Каховського водосховища знайшли чергові артефакти, серед яких кістки мамонта (фото)

Після підриву росіянами греблі ГЕС Каховське водосховище обміліло. Тепер воно місцями схоже на пустелю.

Тепер на цій території місцеві мешканці те "чорні археологи" почали знаходити різні артефакти. Серед них – предмети часів Другої світової війни, часів палеоліту.

Як повідомляє BBC, на дні водосховища знайшли кістки мамонта. Історик та археолог, колишній директор заповідника "Хортиця" Максим Остапенко розповів виданню, що в товщі ґрунту можна знайти зброю, козацькі човни, стародавні прикраси, рештки древніх поселень та могильники.

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За його словами, середина Великого лугу (територія між сучасним Нікополем та Енергодаром) – це місцевість, де могли ховати скіфських царів.

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Один з місцевих мешканців розповів BBC, що знайшов на дні обмілілого водосховища "щось схоже на щелепу мамонта або південного викопного слона". Історики ознайомилися із зображенням знахідки та погодилися, що знайдені рештки могли належати доісторичним тваринам.

У заповіднику "Хортиця" тим часом заявили, що під час щоденних обстежень території "відкривається багато затоплених раніше об'єктів та артефактів".

"Не всі об'єкти, які постають перед нами наразі, мають історичну цінність, але частина з них потребує термінового переміщення до фондів музею або проведення невідкладних археологічних досліджень. Вчора під час чергового обстеження берегової смуги були виявлені залишки дерев'яних човнів XX століття, але для людей без спеціальних знань старовинні човни та їх залишки матимуть такий самий вигляд", – зазначається у повідомленні.

Фахівці кажуть, що кожна знахідка потребує ретельного огляду. Цим вони й займаються.

Нагадаємо, у селі Покровське, розташованому на Нікопольщині, місцеві жителі знайшли залишки Покровської Січової церкви, старе кладовище, рештки солдатів Другої світової війни.

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