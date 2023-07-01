На дне Каховской ГЭС нашли тысячелетнюю лодку из дуба (фото)

После подрыва Каховской ГЭС на дне нашли тысячелетнюю лодку из дуба

В Запорожье обнаружили дубовую лодку, которая оказалась на берегу после подрыва Каховской гидроэлектростанции оккупационными силами россии. Об этом было объявлено во время брифинга, который провела Светлана Охрименко, руководительница Национального заповедника "Хортица", сообщает корреспондент "Укринформа".

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По словам Охрименко, лодка находилась под водой и постоянно высыхала и намокала. В целях проведения реставрационных работ его перевезли в специальный ангар.

Научный сотрудник "Хортицы" рассказал, что в Украине существует всего около 30 подобных лодок. Найденная в Запорожье лодка была изготовлена из цельного деревянного ствола дуба. Его длина составляет 6,8 метра, а высота бортов – около полуметра.

Ранее неподалеку от берегов острова Хортица также обнаруживали подобные лодки. Они использовались древнерусскими поселениями, существовавшими в X-XIV веках. Эти лодки использовались для рыболовства, промысловых нужд, а также для перевозки и переправы.

"Найденная лодка находилась в очень плохом состоянии. Эксперты, оценивая состояние сохранности древесины, предполагают, что она может иметь более 1000 лет. Но точная датировка будет установлена после проведения радиоуглеродного анализа", – сообщили СМИ.

Кроме того, на лодке были найдены отдельные символы, значение которых неизвестно.

Найденная лодка была перевезена в реставрационный ангар, где его погрузят в специальный химический раствор для сохранения до последующей реставрации. После завершения работ лодка станет экспонатом музея.

"Корпус лодки сохранился на 70%. Во время раскопок лодка была разложена на несколько частей. Ждет нас много работы, но мы надеемся, что удастся сохранить этот исторический артефакт", – подчеркнул один из участников экспедиции.

Напомним, в селе Покровское, расположенном на Никопольщине, местные жители обнаружили остатки Покровской Сечевой церкви, старое кладбище, останки солдат Второй мировой войны.

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