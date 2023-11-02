На Донецком направлении бойцы ССО 'минунули' российский РЭБ 'ЛЕЕР-2' (видео)

Во время аэроразведки на Донецком направлении фронта операторы сил специальных операций зафиксировали перемещение российского автоматизированного мобильного комплекса радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы "ЛЕЕР-2". После удара техника врага пришла в негодность.

Кадрами уничтожения техники оккупантов поделилось командование ССО в соцсетях.

"Народная примета: если ССО зафиксировали вражескую технику, то жить ей осталось недолго. Во время разведывательных действий на Донецком направлении воины 3-го полка ССО обнаружили враждебный комплекс радиоэлектронной борьбы "ЛЕЕР - 2". Наши операторы отследили перемещение техники РЭБ и в самый удачный момент нанесли по ней удар. В результате хваленый российский комплекс уничтожен до основания", — говорится в описании к видео.

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ЛЕЕР-2 – российский автоматизированный мобильный комплекс радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы (РТР-РБ). Он предназначен для обнаружения, идентификации и определения координат источников радиоизлучения, а также для постановки радиопомех.

Комплекс разработан Военно-промышленной компанией (ВПК) и ВНИИ "Эталон" и принят на вооружение российской армии в 2012 году.

Основные характеристики:

База – бронеавтомобиль "Тигр-М"

Масса – 12 тонн

Экипаж – 3 человека

Дальность обнаружения – до 500 км

Дальность постановки помех – до 100 км.

Напомним, на днях у Роботиного на Запорожском направлении бойцы Сил обороны захватили позицию российских боевиков. Штурмовики 65-й отдельной механизированной бригады вчетвером атаковали десяток оккупантов.

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