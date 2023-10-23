На французской картине заметили странный предмет: ученые объяснили, что это (фото)

На картине "Меленский диптих", написанной около 1455 французским создателем Жаном Фуке, нашли художественное изображение ашельского ручного рубила.

Результаты опубликованы в Cambridge Archaeological Journal, сообщает Phys.org. Отмечается, что на холсте (левая панель диптиха Мелун) изображены Этьен Шевалье со святым Стефаном. Этьен Шевалье изображен в красных одеждах, а святой Стефан – в синем. Объект, похожий на топор, лежит на книге и служит для идентификации святого Стефана, забитого камнями.

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Ученые отмечают, что 500 000 лет назад предки людей использовали большие каменные инструменты, подобные изображению на картине художника. Эти инструменты были ашельскими ручными рубилами.

Эти доисторические инструменты овальной и грушевидной формы часто изготовлялись из кремня, у них был заостренный конец. Согласно письменным источникам, до эпохи Просвещения люди думали, что они имеют природное происхождение. Их называли "громовыми камнями, выпущенными из облаков", причем самые ранние записи датируются серединой XVI века.

Художник даже довольно точно передал цвет. На поверхности насчитали 33 отщепа.

Руководитель исследования Стивен Кангас заметил: "Похоже, Фуке проявил особый интерес к каменному объекту, видимо, потому что тот поразил его воображение".

Один из авторов анализа Джереми ДеСильва добавил: "Мне нравится идея связать ручной топор — утилитарный предмет, который помог гоминидам выжить полмиллиона лет назад — с изящной средневековой французской живописью. От эпохи палеолита до эпохи Возрождения и дальше ручные топоры были и остаются истории".

Картина "Меленский диптих" была написана Жаном Фуке по заказу Этьена Шевалье, который был родом из Мелена и служил казначеем короля Франции Карла VII.

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Диптих состоит из двух картин маслом на деревянных панелях: "Этьен Шевалье со Святым Стефаном" слева и "Мадонна с младенцем в окружении ангелов" справа.

На картине Шевалье изображен в малиновой мантии со сложенными вместе руками, будто он молится, тогда как Святой Стефан, его покровитель, стоит рядом с ним и держит Новый Завет, но на книге лежит каменный предмет, символизирующий смерть из-за избиения камнями святого Стефана, первого христианского мученика.

Напомним, последняя картина Густава Климта "Дама с веером" на Sotheby's была продана за рекордные 85,3 миллиона фунтов стерлингов (это более 108 млн долларов). Таким образом, она стала самым ценным произведением искусства, когда-либо проданным на аукционе в Европе.

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