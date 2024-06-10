На фронте погиб лидер Добровольческого движения ОУН Николай Кохановский

На войне против россии погиб лидер "Добровольческого движения ОУН" Николай Кохановский. Ему было 53 года.

По предварительным данным, Кохановского не забрали из-под обстрелов. Об этом сообщила вдова Степана Хмары Роксолана в Facebook.

"Друзья, я больше не могу молчать! Погиб Николай Кохановский! Говорят, его еще не забрали из-под обстрелов. Кричу на весь Трускавец! Я сейчас у мамы. Даже не знаю, как еще и это пережить?! Он был лучшим из лучших. Он был Другом, соратником, родным из самых родных. За что нам это все?!", – написала она.

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В свою очередь Семен Семенченко в Facebook сообщил, что Кохановский погиб на Харьковском направлении под Волчанском.

"В 2022 году, когда началась полномасштабка, ребята из Донбасса влились в батальон "ОУН" и защищали Киев, а после моего увольнения были прикомандированы в ГУР и пытались создать отдельное штурмовое подразделение. После того как те против кого мы боролись все эти годы легли костями, чтобы этого не допустить – я остался под домашним арестом еще на год, а он пошел рядовым в обычное подразделение ВСУ. Харьковском направлении под Волчанском", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно о смерти на войне депутата Киевсовета. Сергей Ильницкий служил в 28 бригаде.

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