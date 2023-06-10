На их лицах написана грусть: названы самые несчастливые знаки зодиака

Счастье зависит от многих факторов, среди которых чаще всего упоминаются здоровье, любовь и деньги. Но не стоит забывать, что восприятие мира у людей является совершенно разным – если одни видят стакан наполовину полным, то другие – наполовину пустым.

По словам астрологов, три знака зодиака вечно несчастные. Речь идет о Девах, Раках и Рыбах.

Дева

Девы живут в постоянном напряжении. Им нравится обременять себя проблемами и чувствовать ответственность за весь мир. В таком состоянии невозможно нормально функционировать очень долго. Люди этого знака любят брать на себя роль мучеников.

Они считают, что должны жертвовать собой ради других. Часто Девы просто не могут радоваться жизни и заботиться о себе. Они предпочитают жить проблемами всего мира. Девы — перфекционисты. Ничто не является достаточно хорошим для них. Поэтому они чувствуют себя разочарованными и несчастными. Хотя они очень порядочные и добросовестные, но не могут устроить свою жизнь. Как бы они ни старались, все всегда идет не так.

Рак

Люди этого знака почти никогда не бывают счастливы. Они очень суеверные люди и повсюду видят дурные предзнаменования и надвигающиеся беды. Кроме того, они очень ненадежны. У них много сомнений в своей квалификации или красоте. Очень низкая самооценка губительно сказывается на их самочувствии.

Раки склонны к зависимости, что делает их еще более несчастными. Они страдают от того, что находятся на заднем плане, хотя нельзя отрицать, что они сами ставят себя на такое место. Уроженцы знака чувствуют себя непонятыми и недооцененными и очень нервно реагируют на любую критику или даже внимание. Даже совершенно нейтральные слова могут истолковать так, чтобы почувствовать себя оскорбленным и смешанными с грязью.

Рыбы

Сверхчувствительные Рыбы – одни из самых несчастных людей. Все потому, что они очень сосредоточены на себе и своем внутреннем мире. Они испытывают постоянную потребность анализировать каждую мелочь и очень критичны. Люди под этим знаком также невероятно скрытны и им трудно найти партнера или друзей. Вот почему они чувствуют себя такими одинокими. Все это делает их несчастными в жизни.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.