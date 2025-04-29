На какие льготы имеют право лица с инвалидностью 3 группы
Согласно действующему законодательству граждане Украины с инвалидностью III группы имеют право на отдельные социальные выплаты и льготы. Денежная помощь назначается лицам, отвечающим следующим условиям:
- установлена инвалидность III группы;
- лицо имеет право на пенсию по инвалидности;
- имеющийся страховой стаж: от 1 до 14 лет в зависимости от возраста на момент установления инвалидности или подачи заявления на пенсию.
Размер выплат:
- Лица с III группой инвалидности получают 50% пенсии по возрасту, исчисленной в соответствии со статьями 27 и 28 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
- Лица с инвалидностью с детства – 60% прожиточного минимума.
- Дети с инвалидностью – 70% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.
Об этом пишет 24 tv.ua.
Если человек с инвалидностью III группы не имеет права на пенсию или другую государственную помощь, ему может быть назначена государственная социальная помощь – 60% прожиточного минимума для нетрудоспособных.
Льготы для работающих лиц
- Дополнительный оплачиваемый отпуск - 26 календарных дней (на 2 дня больше обычного).
- По желанию – до 30 дней неоплачиваемого отпуска в год.
- Для инвалидов войны — дополнительный 14-дневный оплачиваемый отпуск каждый год.
- Возможность использовать полный отпуск за первый год работы до 6 месяцев стажа.
Работник с инвалидностью имеет право досрочно расторгнуть срочный трудовой договор, если состояние здоровья не разрешает выполнять работу.
Образование
- Дети с инвалидностью могут бесплатно учиться в музыкальных, художественных и других учебных заведениях.
- Абитуриенты с инвалидностью III группы имеют право на внеконкурсное зачисление в вузы, если сдали вступительные испытания успешно.
- Сохраняется право на пенсию или соцпомощь, а также академическую стипендию в полном размере (при наличии оснований для ее начисления).
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Жилищно-коммунальные льготы
- Право на оборудование жилья специальными устройствами - в частности в подъездах, лестницах и т.д.
- Дети-сироты и лишенные родительской опеки с инвалидностью III группы имеют право на:
- первоочередное получение жилья после совершеннолетия;
- помощь в обустройстве жилья, если они способны к самообслуживанию.
- Лица с III группой инвалидности имеют преимущественное право на улучшение жилищных условий.
Льготы на проезд
- Дети с инвалидностью и сопровождающие лица имеют право на бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте (кроме такси) при подтверждающих документах.
Важно: форма собственности транспорта не может являться причиной отказа в льготной перевозке.
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