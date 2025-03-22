На какие льготы имеют право люди с 3 группой инвалидности
Лица с инвалидностью III группы имеют право на комплексную государственную поддержку, включающую финансовую помощь, трудовые гарантии, образовательные возможности и транспортные льготы. Инвалидность III группы устанавливается гражданам с умеренными нарушениями здоровья, которые способны продолжать трудовую деятельность при пониженной нагрузке.
Присвоение группы осуществляют профильные экспертные комиссии (бывшие МСЭК). Для использования предусмотренных льгот необходимо иметь соответствующее удостоверение или документ о праве на социальную помощь. Об этом пишет 24 tv.ua.
Социальные выплаты
Государство обеспечивает социальную помощь:
- Лицам с инвалидностью с детства (60% прожиточного минимума)
- Детям с инвалидностью до 18 лет (70% прожиточного минимума)
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Пенсионное обеспечение
Граждане с инвалидностью III группы имеют право на пенсию по инвалидности при наличии достаточного страхового стажа. Размер такой пенсии составляет 50% от пенсии по возрасту. Минимальная пенсия для неработающих лиц – 2520 гривен, для работающих – 2093 гривны.
Трудовые гарантии
Законодательство предусматривает специальные условия трудоустройства:
- Обязанность работодателя трудоустроить квалифицированных лиц с инвалидностью
- Учет реабилитационных потребностей
- Трудоустройство без испытательного срока
- Дополнительные льготы по отпускам:
- Два дополнительных дня к ежегодному отпуску
- Отпуск без сохранения зарплаты до 30 дней ежегодно
- Инвалиды войны: дополнительный оплачиваемый отпуск (14 дней в году)
Медицинское обеспечение
Лица с инвалидностью III группы могут получить льготы на:
- Реабилитационные средства
- Медицинские изделия
- Специализированный транспорт (при наличии соответствующего медицинского заключения)
Лица с инвалидностью, чья пенсия не превышает установленный минимум, имеют право на бесплатные лекарства по рецептам при амбулаторном лечении.
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