На какие льготы имеют право жена и дети участника боевых действий

Семьи участников боевых действий, проживающих вместе, имеющих общее хозяйство и взаимные права и обязанности, могут рассчитывать на социальные льготы. Право на льготы имеют нетрудоспособные родители, супруг участника боевых действий, общие несовершеннолетние дети, а также совершеннолетние дети с инвалидностью, если она была установлена до достижения совершеннолетия.

Также в круг лиц, имеющих право на помощь, относятся те, кто находится под опекой или попечительством ветерана. Об этом говорится в Законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Среди льгот, на которые может претендовать супруга участника боевых действий, – 75%-ная скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг. Если у нее инвалидность, размер скидки составляет 100%. Кроме того, государство предусматривает компенсацию расходов на топливо для проживающих в домах без централизованного отопления — на 21 квадратный метр на одного человека и еще на 10,5 квадратного метра на всю семью.

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Для детей участников боевых действий предусмотрен ряд преимуществ: бесплатное оздоровление и отдых, приоритет при зачислении в детские лагеря, детсады и школы по месту жительства. Кроме того, дети имеют возможность перевода на бюджетную форму обучения, льготные условия проживания в общежитиях и право на социальную стипендию при отсутствии задолженности.

Чтобы воспользоваться указанными льготами, следует обратиться в территориальное подразделение Пенсионного фонда с соответствующим заявлением и справкой о составе семьи, в которой должны быть указаны все лица, имеющие право на поддержку.

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