На какие выплаты и пенсии имеет право вдова военнослужащего: подробности
В случае смерти военнослужащего его жена получает право на пенсию в связи с потерей кормильца. Процедуру предоставления пенсий для родственников погибших военнослужащих регулирует Закон "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других категорий лиц".
Согласно закону, матери и супруги военнослужащих, погибших во время службы или выполнения служебных задач, имеют право на досрочную пенсию по возрасту после достижения 50-летнего возраста, сообщает Пенсионный фонд Украины.
Для назначения пенсии необходимо иметь страховой стаж не менее 20 лет.
Обратите внимание! После достижения 55-летнего возраста пенсия в связи с потерей кормильца назначается родителям и супругам независимо от имеющегося страхового стажа.
Размер пенсионных выплат в случае потери кормильца для родственников военнослужащих, погибших при выполнении служебных заданий, определяется следующим образом:
- 70% от денежного довольствия погибшего выплачивается одному из родителей, жене или мужу, независимо от наличия других членов семьи, утративших трудоспособность. Минимальный размер такой пенсии не может быть меньше 7800 гривен.
- Детям погибшего предоставляется 70% его денежного довольствия. В случае, если детей несколько, каждый ребенок получает по 50%, но сумма не может быть меньше 6100 гривен на каждого ребенка.
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Выплата 15 миллионов
Члены семей защитников Украины, погибших во время боевых действий или умерших в течение года после ранения, имеют право на государственную поддержку.
Единовременная финансовая помощь не может составлять менее 15 миллионов гривен.
Обратите внимание! Помощь предоставляется не только семьям граждан Украины, но и семьям иностранцев и лиц без гражданства, которые легально служили в армии и защищали суверенитет нашего государства.
Законодательство устанавливает список лиц, имеющих право на получение выплат в случае гибели военнослужащего, а именно:
- Дети (включая усыновленных), рожденные после гибели военнослужащего, а также дети, в отношении которых военнослужащий был лишен родительских прав при жизни.
- Вдова или вдовец.
- Родители или усыновители погибшего, при условии, что они не были лишены родительских прав или эти права были восстановлены.
- Внуки, если на момент гибели военнослужащего их родители уже умерли.
- Гражданские жены и мужья, при условии отсутствия других официальных браков, если совместное проживание подтверждено судебным решением.
- Другие лица, которые находились на иждивении погибшего в соответствии с законодательством.
Следует отметить, что согласно законодательству, 15 миллионов гривен помощи делятся поровну между всеми членами семьи.
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