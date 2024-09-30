На які виплати та пенсії має право вдова військовослужбовця: подробиці

У разі смерті військовослужбовця його дружина отримує право на пенсію через втрату годувальника. Процедуру надання пенсій для родичів загиблих військовослужбовців регулює Закон "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених із військової служби, та деяких інших категорій осіб".

Відповідно до закону, матері та подружжя військовослужбовців, які загинули під час служби або виконання службових завдань, мають право на дострокову пенсію за віком після досягнення 50-річного віку, повідомляє Пенсійний фонд України.

Для призначення пенсії необхідно мати страховий стаж щонайменше 20 років.

Зверніть увагу! Після досягнення 55-річного віку пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається батькам та подружжю незалежно від наявного страхового стажу.

Розмір пенсійних виплат у разі втрати годувальника для родичів військовослужбовців, що загинули при виконанні службових завдань, визначається таким чином:

70% від грошового забезпечення загиблого виплачується одному з батьків, дружині чи чоловікові, незалежно від наявності інших членів родини, які втратили працездатність. Мінімальний розмір такої пенсії не може бути меншим за 7 800 гривень.

Дітям загиблого надається 70% його грошового забезпечення. У випадку, якщо дітей декілька, кожна дитина отримує по 50%, але сума не може бути меншою за 6 100 гривень на кожну дитину.

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Виплата 15 мільйонів

Члени родин захисників України, які загинули під час бойових дій або померли протягом року після поранення, мають право на державну підтримку.

Одноразова фінансова допомога не може становити менше ніж 15 мільйонів гривень.

Зверніть увагу! Допомога надається не тільки родинам громадян України, але й сім'ям іноземців та осіб без громадянства, які легально служили в армії та боронили суверенітет нашої держави.

Законодавство встановлює список осіб, які мають право на отримання виплат у разі загибелі військовослужбовця, а саме:

Діти (включаючи усиновлених), народжені після загибелі військовослужбовця, а також діти, щодо яких військовослужбовець був позбавлений батьківських прав за життя.

Вдова або вдівець.

Батьки або усиновителі загиблого, за умови, що вони не були позбавлені батьківських прав або ці права були відновлені.

Онуки, якщо на момент загибелі військовослужбовця їхні батьки вже померли.

Цивільні дружини та чоловіки, за умови відсутності інших офіційних шлюбів, якщо спільне проживання підтверджене судовим рішенням.

Інші особи, які перебували на утриманні загиблого відповідно до законодавства.

Варто зазначити, що відповідно до законодавства, 15 мільйонів гривень допомоги діляться порівну між усіма членами родини.

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