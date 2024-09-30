На какие выплаты и пенсии имеет право вдова военнослужащего: подробности

В случае смерти военнослужащего его жена получает право на пенсию в связи с потерей кормильца. Процедуру предоставления пенсий для родственников погибших военнослужащих регулирует Закон "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других категорий лиц".

Согласно закону, матери и супруги военнослужащих, погибших во время службы или выполнения служебных задач, имеют право на досрочную пенсию по возрасту после достижения 50-летнего возраста, сообщает Пенсионный фонд Украины.

Для назначения пенсии необходимо иметь страховой стаж не менее 20 лет.

Обратите внимание! После достижения 55-летнего возраста пенсия в связи с потерей кормильца назначается родителям и супругам независимо от имеющегося страхового стажа.

Размер пенсионных выплат в случае потери кормильца для родственников военнослужащих, погибших при выполнении служебных заданий, определяется следующим образом:

70% от денежного довольствия погибшего выплачивается одному из родителей, жене или мужу, независимо от наличия других членов семьи, утративших трудоспособность. Минимальный размер такой пенсии не может быть меньше 7800 гривен.

Детям погибшего предоставляется 70% его денежного довольствия. В случае, если детей несколько, каждый ребенок получает по 50%, но сумма не может быть меньше 6100 гривен на каждого ребенка.

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Выплата 15 миллионов

Члены семей защитников Украины, погибших во время боевых действий или умерших в течение года после ранения, имеют право на государственную поддержку.

Единовременная финансовая помощь не может составлять менее 15 миллионов гривен.

Обратите внимание! Помощь предоставляется не только семьям граждан Украины, но и семьям иностранцев и лиц без гражданства, которые легально служили в армии и защищали суверенитет нашего государства.

Законодательство устанавливает список лиц, имеющих право на получение выплат в случае гибели военнослужащего, а именно:

Дети (включая усыновленных), рожденные после гибели военнослужащего, а также дети, в отношении которых военнослужащий был лишен родительских прав при жизни.

Вдова или вдовец.

Родители или усыновители погибшего, при условии, что они не были лишены родительских прав или эти права были восстановлены.

Внуки, если на момент гибели военнослужащего их родители уже умерли.

Гражданские жены и мужья, при условии отсутствия других официальных браков, если совместное проживание подтверждено судебным решением.

Другие лица, которые находились на иждивении погибшего в соответствии с законодательством.

Следует отметить, что согласно законодательству, 15 миллионов гривен помощи делятся поровну между всеми членами семьи.

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